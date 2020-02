Primavera, la profezia della marmotta Phil: «Arriverà presto». Tradizione centenaria, ecco perché

La primavera arriverà presto. A prevederlo è Phil, la marmotta più famosa d'America. Rispettando una tradizione centenaria, Phil emette il suo verdetto climatico nel "Groundhog Day" durante una cerimonia che si è svolta come di consueto a Punxsutawney, in Pennsylvania. La previsione si basa sul fatto che la marmotta uscendo dalla sua tana non ha visto la sua ombra e questo, secondo i fedelissimi che leggono il comportamento di Phil, vuol dire che la primavera sarà anticipata. Purtroppo però le previsioni di Phil non sono sempre corrette: lo sono solo nel 40% dei casi.

