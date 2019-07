Pitone mangia un coccodrillo: le immagini choc pubblicate su Facebook

Probabilmente avrete già visto foto di animali che si cibano di altri animali. Ma è una scena alquanto inusuale vedere un pitone che si nutre di un coccodrillo di acqua dolce per intero. E’ la bellezza e la potenza della natura. E’ accaduto nei pressi del monte Isa, nel Queensland. Le foto sono state scattate da Martin Muller mentre era in kayak e pubblicate sulla pagina Facebook del GG wildlife rescue.

Panico sull'auto, c'è un enorme serpente sul parabrezza

Gatto coraggioso sfida cobra e lo scaccia dalla casa Video



Questo tipo di pitone, il pitone oliva, è originario dell’Australia e, in alcuni casi, può arrivare a crescere fino a sei metri. Certo, assistere a scene come questa non è comune. Questo tipo di serpenti, tuttavia, può ingoiare prede che abbiano una taglia anche pari alla propria. Nel 2014, uno di loro ha passato cinque ore ad ingioiare un coccodrillo. Altre prede comuni possono essere i wallaby. I pitoni hanno una mandibola inferiore divisa in due parti e collegata da un legamento elastico. Questo permette loro di poter letteralmente divorare prede di grandi dimensioni.

Secondo uno studio del 2012 riuscirebbero addirittura a sentire il battito cardiaco delle proprie prede, mollando la presa una volta una volta che questo sia cessato per non sprecare altre preziose energie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA