Covid, pinguino morto a causa di una mascherina: ira animalisti per i «rifiuti da pandemia»

Un pinguino è morto a causa del coronavirus in Brasile. Ma l'epidemia non c'entra perché questi animali sono completamente immuni dal virus. Il pinguino ha perso la vita dopo aver ingerito una mascherina N95 in Brasile. La vicenda sta preoccupando gli ambientalisti per il crescente aumento dei «rifiuti della pandemia» da coronavirus, che rappresentano una nuova minaccia per la fauna marina sempre più vulnerabile.

Um pinguim foi encontrado morto em uma praia na cidade de São Sebastião, litoral de São Paulo. Dentro do estômago do pinguim, foi encontrado uma máscara, o que certamente causou sua morte. pic.twitter.com/6ybW7IxdLf — Biodiversidade Brasileira (@BiodiversidadeB) September 16, 2020



L'autopsia sul pinguino

L'autopsia sull'animale, trovato morto a Sao Sebastiao, sulla costa nord dello Stato di San Paolo, ha confermato che la morte dell'esemplare (un pinguino di Magellano) è avvenuta per l'ingestione di una mascherina di protezione del modello N-95, indicata per uso ospedaliero, che gli esperti hanno rinvenuto all'interno dello stomaco del pinguino, rendono noto i media locali. La necroscopia è stata eseguita dall'Istituto Argonauta, responsabile del monitoraggio delle spiagge della costa nord di San Paolo per aiutare nella conservazione delle zone costiere.

