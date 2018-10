Pinguini gay adottano un uovo. I biologi: «Covano come qualsiasi coppia»

Ultimo aggiornamento: 16:05

sono i due pinguini più famosi del "Sea Life" di. I due esemplari di pinguino Papua fanno coppia fissa, vanno in giro sempre insieme e durante la stagione dell'accoppiamento condividono il nido. Cosa c'è di insolito? Sphen e Magic sono due pinguini maschi. Il loro feeling non è passato inosservato agli occhi dei biologi dell'acquario, che hanno deciso di metterli alla prova per valutare la loro affinità di coppia.I pinguini Papua sono soliti costruire un nido di ciottoli dove covano le uova e, da buona coppia, Sphen e Magic non fanno eccezione. I biologi hanno dato inizialmente un uovo finto ai due, che si sono dimostrati del tutto affidabili: mentre uno resta al nido a covare, l'altro si occupa di difendere la zona e procacciare il cibo. Per gli esperti Sphen e Magic si sono comportati in maniera perfettamente naturale, tanto da decidere di affidare ai due un uovo vero di un'altra coppia. Durante la stagione dell'accoppiamento tutti i pinguini hanno uova da covare e, grazie alla sensibilià degli esperti del "Sea Life" di Sydney, Sphen e Magic non faranno eccezione.