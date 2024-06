Giovedì 13 Giugno 2024, 19:26

Un pesciolino sotto la lente d'invecchiamento dei biologi per certificare la longevità del genere femminile rispetto a quello maschile. Lo studio è stato fatto sul killifish turchese, pesciolino d'acqua dolce noto per la sua breve esistenza, da parte di un team di ricercatori dell'Università di Osaka, in Giappone. Si parla di «pochi mesi di vita», spiegano gli autori del lavoro pubblicato su Science Advances, mentre la maturazione sessuale in genere avviene in appena «un mese».

Così come risultato da diversi studi negli esseri umani, anche nella comunità dei killifish le femmine vivono più a lungo dei maschi. Studiando il pesciolino però, i ricercatori giapponesi hanno scoperto per la prima volta che le cellule germinali, cioè le cellule che si sviluppano in ovuli nelle femmine e in spermatozoi nei maschi (i precursori dei Gameti), determinano differenze nella durata della vita negli animali vertebrati.

Quando il team ha rimosso le cellule germinali dai killifish presenti nella ricerca ha osservato che maschi e femmine avevano una durata di vita simile. «I killifish maschi vivevano più a lungo del solito e la durata della vita delle femmine si accorciava», ha spiegato l'autore principale Kota Abe. «Volevamo capire come le cellule germinali potessero influenzare» gli esemplari di entrambi i sessi «in modo così diverso», praticamente opposto. «Il nostro passo successivo è stato quello di indagare sui fattori responsabili», ha aggiunto il biologo.

La scoperta

Gli studiosi hanno scoperto però che la segnalazione ormonale era molto diversa nelle femmine rispetto ai maschi. Le femmine di killifish senza cellule germinali avevano una segnalazione significativamente inferiore di estrogeni, questo significa che la durata della vita diminuisce mentre aumenta il rischio di malattie cardiovascolari.

Inoltre le femmine avevano anche una segnalazione significativamente maggiore del fattore di crescita insulino-simile 1. Questo ha fatto sì che i killifish femmine diventassero più grandi, cancellando sia i segnali all'interno del corpo importanti per mantenere la salute sia quelli per rallentare l'invecchiamento. Al contrario, i killifish maschi senza cellule germinali avevano migliorato la salute dei muscoli, della pelle e della struttura ossea.

In ultimo, secondo gli esperti, questi pesci avevano quantità maggiori di una sostanza che attiva la vitamina D, oltre a prove di segnali di vitamina D nei muscoli e nella pelle.