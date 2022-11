Pesce rosso da 30 chili, la strana pesca in Francia: «È uno dei più grandi al mondo»

Il pescatore Andy Hackett è riuscito a catturare uno dei più grandi pesci "carota" al mondo. Secondo quanto riportato dal DailyMail l'animale pesava oltre 30kg. La pesca miracolosa è avvenuta in Francia, precisamente a Bluewater Lakes, un bacino nella famosa provincia di Champagne.

Francia, pescato pesce rosso più grande al mondo: in realtà è un incrocio tra due specie differenti di carpe

In realtà il grosso esemplare di "pesce rosso" o "pesce carota" non è altro che una specie ibrida nata dall'unione di due esemplari di carpa (pelle e koi). Il pescatore di 42 anni, Andy Hackett in merito al rtrovamento ha dichiarato: «Ho sempre saputo fosse presente in queste acque, ma non avrei mai pensato di poterlo pescare. Ho capito di aver preso qualcosa di estremamente grosso quando ho visto il filo dell'esca muoversi all'impazzata da una parte all'altra».

L'uomo ha immortalato la scena in un video, in cui lo si vede prendere l'animale in braccio per poi liberarlo nuovamente: «È stato incredibile poterlo vedere così da vicino, sono stato molto fortunato, è uno dei pesci più grandi al mondo».

A British angler has caught a 30kg giant goldfish in Bluewater Lakes in Champagne, France.



Andy Hackett spent 25 minutes reeling the fish in, before posing for a photo and releasing the fish back into the water. #9News



MORE: https://t.co/aDBUlMxBDT pic.twitter.com/aItHtZ5m6Z — 9News Australia (@9NewsAUS) November 22, 2022

