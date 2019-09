«Aiuto, c'è una pantera sul tetto». Sedata e catturata, ma nessuno sa da dove venga

Chi pensava si trattasse del solito scherzo di cattivo gusto, dopo aver visto le immagini, ha dovuto ricredersi. Sì, perchè quello che è accaduto a Armentières, cittadina nel nord della Francia, non è qualcosa che capita tutti i giorni. Protagonisti della vicenda, per quanto incredibile possa sembrare, una pantera nera e il tetto di un palazzo di tre piani in centro città. Tutto era iniziato ieri quando, erano circa le 18,30 alla locale caserma dei vigili del fuoco, la SDIS 59, era stata registrata una strana chiamata. Qualcuno, dall'altro lato della cornetta, sosteneva che ci fosse una pantera nera che gironzolava sul cornicione del palazzo.

Possibile? Di telefonate strane, soprattutto verso i numeri di emergenza, ne arrivano tante ma questa, era davvero singolare. Una volta sul posto però, la risposta a tutti quegli interrogativi era lì, sul cornicione del fabbricato che continuava ad aggirarsi tranquilla da una finestra all'altra. Nel frattempo, mentre la polizia presidiava l'area, l'apprensione di chi, all'interno della propria abitazione, vedeva passare la pantera di fronte alla finestra, cresceva. Così come le richieste di aiuto che continuavano a pervenire alle forze dell'ordine.Fortunatamente, la questione si sarebbe risolta di lì a poco quando, un vigile del fuoco veterinario, sarebbe riuscito a sedare l'animale con alcune frecce anestetizzanti dopo che si era riusciti a far entrare il felino in un appartamento vuoto. Alla fine, la pantera è stata affidata ad una associazione che si occupa di fauna selvatica dove, al momento, è custodita. Come ha fatto, una grossa pantera nera, a finire sui tetti del centro città? Se lo chiedono ancora tutti, polizia compresa.

