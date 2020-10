Ostrica da record pescata in Bretagna: ha almeno 20 anni e pesa più di 2 kg. Ma non verrà mangiata

Pesa 2,2 kg ed è una delle più grandi mai trovate al mondo. Si tratta di un'ostrica pescata a Carantec, in Bretagna, uno dei luoghi di maggiore produzione delle ostriche. E c'è chi punta già al record.

A trovarla è stato il figlio dell'ostricoltore bretone Alan Morvan. Secondo quanto si legge sull'edizione on line di France Bleu, avrebbe almeno 20 anni ed è rimasta tutto quel tempo in acqua senza che nessuno se ne accorgesse.

L'ostrica è lunga 22 centimetri, larga 14 e ha 11 centimetri di spessore. "Sono rimasto davvero molto sorpreso", spiega Morvan raccontando del ritrovamento. E' lui a precisare come pesi quanto quella che oggi detiene il record mondiale presente nel libro dei Guinness dei primati, con un esemplare trovato in Inghilterra.

Di sicuro c'è che quell'ostrica non sarà mangiata. Infatti, secondo l'ostricoltore, c'è l'intenzione di avviare uno studio per iniziare a capire come abbia fatto a resistere per così lungo tempo.

"Può essere resistente a certi virus, a certi ambienti, dato che ha resistito per 20 anni", dice Morvan. "Può essere interessante creare una nuova linea o incrociarla con altri esemplari", aggiunge.

