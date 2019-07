L'orso Valentino costretto a dare spettacolo come un pagliaccio: polemiche in Francia

Lui si chiama Valentino. Grosso e potente, pesa ben oltre il quintale. Di mestiere girovaga tra feste e sagre dove, suo malgrado, fa l'attore, o meglio, il pagliaccio. Valentino è un orso. Incatenato e debitamente ammaestrato dai suoi padroni, al fresco delle montagne e delle sue foreste che non ricorda più, deve preferire l'asfalto bollente delle estati francesi dove, in questi giorni, si sono sfiorati i 42 gradi. Inconsapevole protagonista di storie dal sapore medievale, Valentino e i suoi padroni, sono facili da incontrare nelle tradizionali sagre paesane dove inscenano episodi di rievocazioni storiche in costume e pelliccia. Come quella andata in scena, lo scorso fine settimana, a Chateaudun, cittadina francese non distante da Parigi, nell'ambito della Festa della Lana. Qui, sotto il sole cocente di questo periodo, l'orso e i suoi padroni hanno incantato il numeroso pubblico presente, con il solito numero che prevedeva un attacco simulato tra la belva e l'uomo.

La parte dell'orso, affidata a Valentino, è stata impeccabile. D'altro canto, recitare in pelliccia con 40 gradi all'ombra, soltanto per meritarsi uno zuccherino, meriterebbe una nomination di per sé. Così, non sono difficili da capire quei timidi applausi tramutatisi in un attimo in commozione. Quel pubblico, evidentemente, di quello spettacolo avrebbe fatto volentieri a meno. Come denunciato pubblicamente da Aves France, l'organizzazione francese che si occupa di protezione animale che, dopo aver diffuso le immagini che pubblichiamo, ha scritto al Ministro dell'Ecologia Francois de Rugy, chiedendo di porre fine a tali spettacoli, ormai fuori dal tempo e non più sostenibili. Nel frattempo, Valentino è diventato famoso. Sono di qualche ora fa, le immagini che lo ritraggono durante lo spettacolo, andate in onda in più di qualche Tg del Paese transalpino dove, tra le polemiche, si è nuovamente parlato di lui. Chissà che tutta questa inattesa notorietà non gli possa comportare una doppia dose di zollette?

