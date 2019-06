Stepan, l'orso adottato da cucciolo diventato ormai una attrazione

Quella di Stepan è una storia singolare, cominciata quasi 26 anni fa in Russia. Stepan è un orso, un orso enorme. Adottato, quando era cucciolo, dalla famiglia Panteleenko, l'orsetto era stato accolto nella loro casa dove, al calduccio e in compagnia, aveva iniziato la sua nuova vita. Così, tra mille attenzioni e coccole, quella famiglia lo aveva addomesticato talmente bene che, una volta cresciuto e nonostante la mole, sembrava apparire più docile di un agnellino. La notizia dell'orso domestico, intanto, aveva ben presto fatto il giro della regione e la sua notorietà sarebbe cresciuta di pari passo al suo peso. Certo, mantetere un animale così ingombrante ed affamato per tutti quegli anni, per quella famiglia, non doveva essere stato facile. Forse, anche per questo, in breve tempo, quello che sarebbe dovuto rimanere soltanto un cucciolone troppo cresciuto, avrebbe cominciato a trasformarsi in una vera e propria attrazione. Come evidenziato dalle centinaia di immagini pubblicate dai Panteleenko sui propri profili social, Stepan sembrava essere sempre più richiesto per tutta una serie di servizi fotografici dai temi più vari. E allora, eccolo in posa con una novella Cappuccetto Rosso, oppure accanto ad una seducente bellezza nordica, insieme ai bambini nelle pose più strane ed umane fino ad apparire nelle istantanee di quello che sembra un matrimonio o mentre sembra sorseggiare una tazza di tea. Insomma, l'ex orfanello, era diventato una stella in piena regola e con tanto di cachet. Un servizio fotografico con Stepan, come riportato dal NzHerald, costa circa 10mila rubli, circa 150 euro. Non male per un attore alle prime armi che non sa nemmeno di esserlo.



