Orso polare maschio uccide femmina allo zoo di Detroit: «Tentativo accoppiamento finito in tragedia»

Un episodio improvviso e inaspettato. Così lo definiscono gli stessi responsabili dello zoo. È finito in tragedia un tentativo di accoppiamento tra due orsi polari al bioparco di Detroit. Il maschio di 16 anni, Nuka, ha ucciso la femmina di 20 anni, Anana. I due orsi facevano parte del progetto di ripopolamento controllato in atto fra vari zoo americani per proteggere la specie in via di estinzione, e la femmina era stata prestata alla struttura di Detroit da quella di Cincinnati.

APPROFONDIMENTI SIBERIA Siberia, mamma orsa e i suoi cuccioli assaltano il camion dei rifiuti... ANIMALI Prima uscita "pubblica" per il piccolo orso polare nato a... RUSSIA Orsi polari invadono villaggio in cerca di cibo: gli abitanti si...

Siberia, mamma orsa e i suoi cuccioli assaltano il camion dei rifiuti per trovare cibo

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The DZS is saddened by the sudden loss of polar bear Anana. She died on February 8 during a sudden and unexpected conflict with male polar bear Nuka. The bears have lived together for many months without showing aggression towards one another. Read more: <a href="https://t.co/MJd9gCHORr">https://t.co/MJd9gCHORr</a> <a href="https://t.co/VUG56sXFo8">pic.twitter.com/VUG56sXFo8</a></p>— Detroit Zoo (@detroitzoo) <a href="https://twitter.com/detroitzoo/status/1359150953484742657?ref_src=twsrc%5Etfw">February 9, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

La ricostruzione

Si è trattato di un incidente «completamente inaspettato, e lo staff dello zoo di Detroit è devastato dalla perdita di Anana», ha spiegato Scott Carter, funzionario della Detroit Zoological Society. Nuka ha vissuto allo zoo per dieci anni senza mai mostrare comportamenti pericolosi verso le femmine di orsi polari, mentre Anana viveva lì da poco più di un anno. L'ultima volta che un animale è stato ucciso da un altro animale nella struttura di Detroit è stato nel 1988, e anche in quell'incidente erano coinvolti degli orsi polari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA