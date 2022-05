Orso in fuga in una galleria tra Marche e Umbria viene "scortato" fino all'uscita: il video virale

Venerdì 20 Maggio 2022, 11:53 - Ultimo aggiornamento: 12:06

Il video dell'orso intrappolato nella galleria tra Umbria e Marche sta facendo il giro dell web. E una caterva di commenti che si possono leggere sulla pagina Facebook "Amanti dei Monti Sibillini Marche" dove Giuseppe Virgili, imprenditore edile di Arquata del Tronto, ha pubblicato il filmato, girato da un amico. «Dicono di tutto - dice Virgili - ma va chiarito che l'auto non lo insegue, ma lo accompagna all'uscita dalla galleria che da Arquata porta a Norcia, quattro chilometri e 400 metri di lunghezza. La notte la galleria è chiusa per lavori e l'animale non ha corso pericoli».

Michele Franchi, sindaco di Arquata, piccolo Comune in provincia di Ascoli Piceno, colpito sei anni fa duramente dal sisma, dice che «l'orso scendeva da Forca Canepine ed è entrato nella galleria che sbuca a Norcia. Non c'erano auto in transito, ma operai al lavoro, ed ha lasciato il traforo in sicurezza. In un anno si tratta del terzo o quarto avvistamento in zona, l'orso - o la coppia di orsi, non sappiamo ancora bene - va a caccia di arnie e miele e sta facendo parecchi danni».