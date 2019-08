“Orso” preso a fucilate: colpito il cartello del Parco che invita gli automobilisti a rallentare

I cartelli erano stati installati soltanto pochi giorni fa. Invitavano gli automobilisti a rallentare per la presenza di fauna selvatica. Nel territorio della Riserva Monte Genzana, a due passi da Pettorano sul Gizio, in Abruzzo, orsi e lupi, sono di casa e la velocità può risultare un grave pericolo per gli animali che si avventurano lungo quelle strade, soprattutto nelle ore notturne.

Evidentemente, però, qualcuno non doveva aver gradito. Cosi ha pensato bene di prendere il fucile e fare fuoco. E allora, ecco il risultato. Con uno dei cartelli che, preso di mira, è stato colpito dalla rosa dei pallini e che, dal momento della scoperta, sta facendo discutere non poco.



Un atto intimidatorio o un gesto ispirato da un momento di follia? Al momento, mentre le indagini dei carabinieri sono in corso, non è dato saperlo. Rimane lo sdegno della cittadinanza di quel territorio e lo sconcerto del direttore dell'area protetta Antonio Di Croce, che ha dichiarato: "Fa tristezza constatare che a qualche balordo, quei cartelli non sono piaciuti, così come, evidentemente, non apprezza gli orsi". Sarebbe bastato scriverlo.

