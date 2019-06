Caldo record in questi giorni, e a soffrire per le alte temperature sono anche gli animali. Come questo orso sorpreso all'alba di oggi a cercare un po' di fresco vicino alle case a San Sebastiano dei Marsi, in provincia dell'Aquila. L'orario del bagnetto per l'orso mattutino è 5.45.

