Orso nero curioso "abbraccia" una ragazza che ne approfitta per un irripetibile selfie

Un orso nero e selvaggio che "abbraccia" una ragazza nel parco non è qualcosa che si vede tutti i giorni. Eppure, per quanto incredibile possa sembrare, è proprio quanto accaduto ad una ragazza in gita al parco naturale in Messico. Il singolare episodio è accaduto nel parco ecologico di Chipinque, in Messico. Lì, un gruppo di escursioniste che si stava godendo una passeggiata lungo il sentiero, sono state avvicinate da un grosso orso nero che, evidentemente particolarmente incuriosito, è arrivato ad "abbracciare" una delle ragazze sotto gli occhi increduli dei presenti.



Orso, anno record in Abruzzo: nel 2019 sono nati 20 cuccioli

Dal canto suo, la ragazza oggetto delle attenzioni del plantigrado, come documentato dalle immagini del filmato pubblicato sui social da Rafa @RafaElorduy, non si è affatto persa d'animo e, con sangue freddo non comune, dettato anche da una buona dose di incoscienza che ha evitato di trasformare quel fortunato incontro in un potenziale incidente, ha pensato bene di cogliere l'attimo. Così, afferrato il cellulare e con l'orso appoggiato sulle spalle, si è scattata un paio di selfie con quel tenero bestione in cerca di notorietà, o più probabilmente di uno snack.

LE REGOLE DA SEGUIRE QUANDO SI INCONTRA UN ORSO

Ultimo aggiornamento: 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA