Gli orsi polari del gelido Artico, costretti al caldo soffocante dello zoo in Puglia: è polemica

Le temperature record, registrate nelle ultime settimane anche nel nostro Paese, continuano a farsi sentire con picchi di calore mai raggiunti da tempo immemore. A rischio, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, anziani e bambini. Persino gli animali, cercano refrigerio sulle alture. Così, fa discutere e non poco, il caso degli orsi polari detenuti in un parco zoo in Puglia.

Dal gelido Artico, dove la specie vive da sempre, al caldo soffocante del recinto di Fasano, il passo non è stato affatto breve. Eppure, come dimostrano le polemiche, rinfocolate di volta in volta da animalisti e comuni visitatori e suffragato da immagini come quelle pubblicate su You Tube da MySweetBaby, quegli orsi continuano ad essere ospiti di una terra che non ha nulla a che vedere con il loro habitat e che nemmeno il piatto di orecchiette più riuscito, potrebbe in qualche modo compensare.

E allora, nonostante la gioia inconsapevole dei bambini, raccontata dai genitori nei commenti rilasciati sulle pagine del web dedicate, ci si continua a chiedere se il prezzo che pagano quegli orsi, non sia troppo alto. Vagare in un'area così palesemente ristretta, nonostante gli spruzzi di fontanelle e le piscine colorate, può sostituire il gelo dei quali necessitano? Animali solitari, che in natura percorrono distanze inconcepibili per l'uomo, devono accontentarsi di un ghiacciolo? Pressochè impossibile elencare tutti i commenti rilasciati da chi ha visitato l'area espositiva. Così come la ragione che li ha portati lì. A pochi passi da loro, dietro una vetrata piena di flash degli smartphone, un gorilla solitario non sa più cosa sia il tempo. Si chiama Riù. Ma questa, è un'altra storia.

