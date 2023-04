Orsa JJ4, il ministro Pichetto: «Spero nel trasferimento, abbattendola non diamo soluzioni»

Resta in bilico la sorte dell'orsa JJ4, ora rinchiusa nella struttura di Casteller, nei pressi di Trento. «Da qui all'11 maggio (quando si pronuncerà il Tar. ndr) stiamo cercando anche delle soluzioni di trasferimento», dice il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ai microfoni di Radio Anch'Io. «Se la sente di dire che non ucciderete l'orsa JJ4», gli è stato chiesto. «Io me la sento abbastanza di dirlo - è stata la risposta - Spero che si riesca a dare una soluzione di trasferimento da qualche parte». Il ministro ha sostenuto che «dobbiamo trovare il luogo dove portare l'orsa» perché «non diamo una soluzione abbattendola».

Il ministro ha spiegato che comunque, poiché la decisione di catturarla è stata presa in base al testo unico di pubblica sicurezza, il potere di decisione in questo senso spetta al presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. «La questione che ci ha fatto emergere questo gravissimo episodio - ha detto il ministro - è che purtroppo ci sono 120 orsi dove dovrebbero essercene 40. Sono stati immessi con una scelta dell'uomo, locale, fatta a fini turistici. E poi è scappata di mano. Sono aumentati a dismisura e ora la situazione va ricondotta all'ordine. Significa un piano di trasferimento e di allargamento con più territori. Il problema esiste ed esiste tutto».

In caso di pronuncia del Tar, l'11 maggio, a favore dell'abbattimento dell'orsa, «con Fugatti ci sentiamo frequentemente», dice Pichetto spiegando che si dovrà «fare la valutazione e da qui all'11 maggio cerchiamo anche soluzioni per il trasferimento. Spero che si riesca a dare una soluzione di trasferimento da qualche parte».