Orsa uccisa durante la cattura per la sostituzione del radiocollare in Trentino: F43 non aveva più paura dell'uomo Video

La trappola-tubo si è rivelata mortale per l'orsa F43, un'adulta di 4 anni e mezzo pesante 112 chilogrammi e molto conosciuta nelle alpi del Trentino, in particolare nelle zone di Ledro, dell’Alto Garda e del Lomaso: l'esemplare non aveva mai maturato timore dell'uomo e così si avvicinava ai centri abitati e alle strade correndo forti rischi. Era la sorella dell'orso M62, ancora più noto per le sue incursioni. In provincia di Trento un terzo di danni da orso sono - erano - attribuiti a questi due orsi che ormai entrati nella maturità sessuale, pronti a incrementare il numero degli esemplari nel Trentino che sono già più di cento.

Era stato così deciso nel luglio dell'anno scorso di mettere anche a F43 un radiocollare per controllarne i movimenti e, nel caso, intervenire: circostanza che in effetti era capitata più volte con azioni di dissuasione. L'animale era fra quelli seguiti dall'Unità di ricerca genetica di conservazione della Fondazione Mach.

E ora è immaginabile il dolore in chi si impegna per tutelare la vita di questi animali il cui ritorno nelle alpi italiane è stato favorito negli ultimi decenni. Una convivenza che, con il crescere del numero degli esemplari, si è rivelata a volte problematica.

L'orsa è morta la notte scorsa in val di Concei, una laterale della val di Ledro, durante un intervento di routine per la sostituzione del radiocollare. Dai primi accertamenti dell'equipe veterinaria è emerso che l'animale è deceduto a seguito della posizione assunta nella trappola-tubo nel momento in cui l'anestetico ha fatto effetto. Le manovre di rianimazione si sono purtroppo rivelate inutili, informa la Provincia di Trento.

<iframe width="550" height="330" src="https://www.youtube.com/embed/WeBbZqpm9Wo" title="L'orso "mangiatore di esche" - avvicinamento al tubo-trappola" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

«La necessità di monitorare in modo intensivo soggetti problematici e di cercare di modificarne il comportamento - informa la Provincia di Trento - può comportare incidenti come quello occorso, dati i rischi intrinseci in operazioni delicate, condotte spesso in contesti e condizioni ambientali non facili»

La difficile convivenza fra orso e uomo (che ne ha favorito il ritorno sulle Alpi)