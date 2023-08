L'orsa carrarmato della California viene “arrestata” e i suoi tre cuccioli chiusi in un “rehab”: la storia di Hank The Tank

“Hank the Tank”, è finita in manette. Dopo aver commesso 21 invasioni di domicilio, causando danni alle proprietà, la famigerata orsa “carrarmato” (400 chili) è stata catturata e trasferita in un rifugio per animali selvatici. Da un anno aveva preso di mira il quartiere di South Lake Tahoe, in California: si intrufolava nelle case e faceva man bassa di tutto che trovava.

IL DNA

Dopo lunghe indagini degli esperti in biologia di fauna selvatica, l’identificazione è avvenuta attraverso l’esame del Dna: sembra che Hank sia sospettata di molti altri crimini. Quindi, la decisione di trasferirla in un rifugio per animali selvatici nel Colorado. L’orsa, prima dell’arresto, era diventata un personaggio di fama internazionale. Sulle sue abitudini predatorie e sulla eventuale pena da scontare, si era aperto un gran dibattito della comunità scientifica e ambientalista. E alla fine dopo più di un anno di ricerche, mettendo in collegamento impronte e racconti del vicinato, i funzionari del Dipartimento della Pesca e della Fauna selvatica della California hanno catturato Hank e i suoi tre cuccioli.

IL CENTRO DI RIABILITAZIONE

Hank sarà ora curata in un rifugio per animali del Colorado, mentre i suoi cuccioli che hanno accompagnato la mamma in diverse scorribande, andranno in un centro di riabilitazione in California per valutare se rilasciarli di nuovo in natura. Scongiurata l’eutanasia, presa in esame, in un primo momento, visto che l’orsa riusciva a eludere controlli e tentativi di cattura.

IL LETARGO

Per la maggior parte dell’anno, molte delle case di vacanza a Tahoe Keys sono vuote.

100 SEGNALAZIONI

La polizia ha risposto a più di 100 segnalazioni in sette mesi. Foto e video dell’orsa circolavano sui social media e alcuni abitanti avevano piazzato trappole nei giardini per difendersi. La Lega degli orsi e il dipartimento della fauna selvatica concordano che Hank non sia una tipa che può circolare liberamente. Ma c’è anche chi la difende. Nel quartiere si commenta che la povera Hank sia stata incolpata di tutto, nonostante la prova del Dna abbia dimostrato che erano ben tre gli orsi responsabili degli incidenti. Tra l’altro erano già parecchi mesi che l'orsa aveva sospeso le sue incursioni, al punto che nel vicinato si pensava che si fosse trasferita in un altro quartiere.