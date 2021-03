4 Marzo 2021

di Anna Guaita

Quattro oragotanghi e cinque bonobi nello zoo di San Diego sono stati vaccinati contro il Covid-19. Sono i primi animali al mondo a essere vaccinati: «Questa non è la norma – spiega la direttrice del reparto sanitario dello zoo, Nadine Lamberski -. Nella mia carriera non ho mai avuto accesso a un vaccino sperimentale così presto, e non ho mai avuto un desiderio così enorme di usarlo prima possibile».

Numerosi scienziati temono infatti che il contagio del covid possa spazzare via intere popolazioni di gorilla, scimpanzè, orangotanghi e bonobi, se gli esseri umani non li proteggeranno. I grandi primati sono estremamente sensibili al contagio di malattie virali, tanto che negli zoo vengono vaccinati anche contro l’influenza e il morbillo.

Lo scorso gennaio otto gorilla nello zoo risultarono positivi al coronavirus, con forte tosse e febbre. E' probabile che fossero stati contagiati da un attendente. Stanno guarendo ma sono ancora in convalescenza.

Fra i nove che sono stati vaccinati, c’è anche Karen, una orangutanga di Sumatra diventata famosa quando nel 1994 fu la prima scimmia antropomorfa a essere operata a cuore aperto.

Il vaccino utilizzato è stato creato dalla casa farmaceutica veterinaria Zoetis, che aveva cominciato la ricerca per un farmaco destinato agli animali dopo che si erano registrati i primi casi di contagio fra cani e gatti. Altri zoo americani hanno chiesto alla società del New Jersey campioni del vaccino per i propri primati, e li riceveranno entro il mese di giugno.

