Operaio della Circumvesuviana ferma il treno e salva due cagnolini

Appena ha visto i cuccioli sui binari non ha esitato a fermare il treno, per evitare di investirli. Antonio Montuori, operaio della Circumvesuviana, è l’eroe del giorno: ha salvato due cagnolini da morte certa. Ma è stata tutta la squadra dell’Eav a prodigarsi per mettere al sicuro i cuccioli. In tre erano finiti sulla strada ferrata della Circum, nel tratto tra Torre Annunziata e Villa Regina: appena il personale Eav se ne è accorto, ha attivato la macchina dei soccorsi. Uno dei tre cagnolini è stato messo in salvo facilmente, gli altri due si erano fermati sui binari e non ne volevano sapere di muoversi. Nel frattempo, i treni che passavano rallentavano la corsa e segnalavano alla centrale operativa la loro presenza. Montuori, poi, ha fatto fermare un convoglio in corsa e recuperato i due cuccioli. Il bel gesto non è passato inosservato: il presidente Eav Umberto De Gregorio gli ha fatto i complimenti e lo ha ringraziato. Dai commenti sui social, poi, è emerso che diversi dipendenti Eav si sono impegnati per mettere in salvo i tre amici a quattro zampe. Un gioco di squadra, insomma, ben riuscito