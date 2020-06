Ombra, da Cisterna a Velletri: ritrovata dopo 9 mesi di fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ombra si era allontanata dalla sua casa nove mesi fa. All’improvviso, senza nessun apparente motivo, forse ha semplicemente perso la strada per tornare nella sua cuccia. Viveva a Cisterna di Latina, con il padrone cinquantenne, che la adorava. Da lì, non si sa come, è riuscita ad arrivare fino a Velletri. Ed è qui che è scoccata la scintilla con un altro cane: i due si sono accoppiati e Ombra è persino diventata mamma di svariati cuccioli. Ma nel frattempo il padrone non si era mai dato per vinto, denunciandone la scomparsa, alle forze dell’ordine, e scrivendo una serie di post su Facebook (il cane, tra l’altro, era dotato di microchip ed era registrato all’anagrafe regionale). A giugno, poi, si era anche rivolto alle guardie zoofile della Gadit, di Velletri. E sono stati loro, anche grazie al tam tam sui social e al passaparola, a ritrovare Ombra, dopo venti giorni di ricerche, sempre nell’area di Velletri (vicino alla zona 167). Il cane si era rifugiato in un punto particolarmente impervio, all’interno di una tana per volpi: è lì che aveva partorito i suoi cuccioli. Ovviamente tutti quanti sono stati riconsegnati al padrone, che ormai aveva perso la speranza di ritrovare il suo amico a quattro zampe.marco.pasqua@ilmessaggero.it