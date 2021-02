Ancona, vivevano in una stalla buia e nel letame: due cagnolini salvati ​dalle guardie zoofile

Si chiamano Stella e Billy e ora sono finalmente liberi: i due cagnolini sono stati salvati nella giornata di oggi dalle guardie zoofile dell'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Ancona, che li hanno ritrovati in una porcilaia e in condizioni di semi abbandono. Chiusi tutto il giorno al buio e in uno spazio ristretto, trascurati, malandati, costretti a vivere sui propri escrementi e ridotti a un ammasso di peli. Stella e Billy vivevano così: nella sporcizia e nella solitudine. «Chiediamo di segnalarci situazioni di degrado e maltrattamento - ha segnalato l'Oipa - poiché a volte i controlli servono anche ad aiutare le persone che hanno bisogno di rendersi conto di ciò che stanno facendo».

Il fatto

L'episodio è avvenuto nella campagna di Montemarciano, in provincia di Ancona. I due cani hanno 12 anni e sono di piccola taglia: ora che l'Oipa li ha presi in custodia potranno probabilmente trovare una famiglia che li accudirà. Luana Bedetti, delegata della sezione di Ancona ha dichiarato: «Siamo intervenuti a seguito di una segnalazione e la scena che ci si è presentata era quella di un degrado estremo. I due cagnolini erano costretti a vivere in una piccola porcilaia adibita a magazzino per il letame, nell’oscurità, senza cuccia, senza aria respirabile - rivela - Stella e Billy erano in una prigione degli orrori. Stella, più agile di Billy, riusciva ad arrampicarsi su una grata di ferro arrugginito e a ricavarsi un posticino sospeso dove potersi sedere evitando l’ammollo costante, ed era strozzata da un collarino talmente vecchio da esser diventato rigido e stretto. Billy invece rimaneva costantemente sul pavimento pieno dei loro bisogni, così il suo corpo si è ridotto a un agglomerato di pelo e feci che gli causava dolore anche nei movimenti più semplici», così Luana Bedetti.

Le segnalazioni

Poi la delegata dell'Oipa ha proseguito: «Questo è solo uno dei tantissimi esempi d’indifferenza in cui spesso chi può aiutare si volta altrove, ignorando il problema e lasciando che a rimetterci ci siano delle vite innocenti. È in questi scenari che spesso ci troviamo a intervenire. Speriamo che raccontando queste storie possiamo smuovere le coscienze». «Nel caso si sia a conoscenza di situazioni di maltrattamento di animali, noi siamo a disposizione. Chiediamo di segnalarcele, poiché a volte i controlli servono anche ad aiutare le persone che hanno bisogno di rendersi conto di ciò che stanno facendo».

L'adozione

Billy e Stella ora hanno bisogno di un padrone che voglia loro bene: l'Oipa ha fatto sapere che i cani sono stati visitati e ripuliti, e anche se devono fare ancora qualche ed essere sterilizzati, l'associazione si sta già muovendo per l'adozione. «Saremmo felici di lasciarli insieme - ha dichiarato l'Oipa - sono due cagnolini con tanta voglia di cominciare a vivere. Chi è interessato può contattare il nostro nucleo di guardie zoofile al numero 3518861520, lasciando un messaggio su WhatsApp, o scriverci all’email ancona@oipa.org», così in un comunicato.

