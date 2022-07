A Trapani antiparassitari ai randagi

Domenica 24 Luglio 2022, 12:06

Anche quest’anno l’Oipa di Trapani è in prima fila per la prevenzione dei randagi in strada. Nell’ambito del progetto “ProteggiAMOli”, come lo scorso anno i volontari dell’associazione stanno provvedendo alla copertura antiparassitaria dei cani senza casa. Questo grazie alle donazioni di privati cittadini e dei negozi di articoli per animali. Foto: Ufficio Stampa Oipa Music: "Perception" from Bensound.com

