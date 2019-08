Occhi alla David Bowie, le gattine Iriss e Abyss star su Instagram

Le gattine Iriss e Abyss sono diventate famosissime su Instagram non solo per la loro bellezza, ma soprattutto per una particolarità che hanno entrambe: gli occhi come “David Bowie” (uno blu e uno verde). Hanno 47.000 seguaci che le seguono e lasciano messaggi. Hanno l’eterocromia iridis, caratteristica somatica di quegli individui o animali che presentano differente colorazione di due parti del corpo omologhe. Solitamente si intende nello specifico la differente colorazione delle iridi, trattandosi del caso più comune di eterocromia.

La condizione di per sé non è così rara, ma vederla nei gemelli (in questo caso gatti) è qualcosa di molto meno comune. L’occhio destro di Bowie era blu ma il sinistro appariva marrone. Il proprietario Pavel Dyagilev, 34 anni, di San Pietroburgo, in Russia, ha dato ai gatti una nuova casa e ora gestisce l’account.

«Quando ho trovato un annuncio sui social media che dei gattini stavano cercando una nuova casa non avrei mai immaginato che sarei finito con due - ha raccontato - Ma ho guardato attraverso le foto e ho visto due gemelline stare sempre insieme. E il mio cuore si è sciolto». Pavel, ama vestirle, renderle particolari. «Stanno incantando tutti». E ha aggiunto: «Le ragazze non si sentono stupite dal loro seguito online, ma hanno tutte le caratteristiche per essere vere star. Non escono per mostre o luoghi affollati perché è un grande stress per loro. Quindi Instagram è una fonte perfetta per il mondo per incontrare la bellezza unica di Iriss e Abyss».

