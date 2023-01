Muore sbranata da otto cani, Natasha era una dogsitter di 28 anni: sequestrati gli animali

Aveva 28 anni Natasha Johnston, la dosgsitter che è morta mentre portava a spasso un gruppo di cani. La ragazza è stata aggredita a Caterham, nel Surrey (una contea dell'Inghilterra sud-orientale). I fatti sono avvenuti lo scorso 12 gennaio ma solo ora il tribunale ha reso noto il nome della vittima. Gli animali sono stati sequestrati e la polizia ha identificato i proprietari ma non ha avviato indagini penali contro qualcuno. L'ipotesi agghiacciante della morte è che la ragazza sia stata attaccata e sbranata dai cani in preda alla frenesia. Nel gruppo di cani (sarebbero otto), stando ai media britannici, ci sarebbero un leonberger, due bassotti, un cockapoo e un collie.

Mentre cercava di respingere i cani, riporta il Telegraph, la donna avrebbe urlato a due persone a cavallo che si erano imbattute nella scena di «tornare indietro», di stare lontane. La gente del posto ha anche affermato che, pochi giorni prima della sua morte, la dog sitter era «agitata e faticava a controllare» gli animali affidati alle sue cure.

La notizia arriva dopo che è emerso che un leonberger di 11 chili che faceva parte del branco di animali è apparso in un programma televisivo della BBC sui cuccioli problematici - ed è stato ribattezzato Shiva (il nome originario era Maple) perché era particolarmente indisciplinato. L'animale, che si ritiene faccia parte degli otto cani sequestrati dalla polizia dopo la tragedia, è apparso con la sua proprietaria Delia Lewis nel programma 10 Puppies and Us della BBC 2 nel 2017.

Dopo il tragico incidente, la signora Lewis ha scritto sui social media che il suo cane, il cui nome ha dovuto cambiare a causa del suo comportamento indisciplinato, era «uno di quelli scomparsi». Ha aggiunto: «È una Leonberger, per favore se avete qualche informazione ditemi dove andare o cosa fare».

Dopo l'aggressione, scrive il Daily Mail, è aumentata la preoccupazione soprattutto perché nessuno dei cani coinvolti era di razza vietata. L'attacco ha anche sollevato questioni relative alle diverse regole sul numero di cani massimo che una persona può portare a spasso. La maggior parte dei consigli e delle raccomandazioni varia da territorio a territorio: da quattro a sei cani.

Sembra che Natasha fosse con otto cani. Una fonte vicina al caso ha dichiarato al Daily Mail: «Aveva troppi cani. Non si può avere il controllo con una tale quantità di cani. Se succede qualcosa, è come avere sette piccoli lupi che ti attaccano». Uno dei cani, riporta ancora il quotidiano britannico, avrebbe poco prima attaccato e morso un'altra donna che stava portando a spasso il proprio cane, che poi è fuggita ferita.

I proprietari di cani che uccidono qualcuno possono essere incarcerati fino a 14 anni o incorrere in una multa salatissima o in entrambe le cose. E anche se non ci sono morti, possono rischiare cinque anni di carcere se l'animale ferisce qualcuno.

L'ispettore capo Josephine Horner ha dichiarato che si tratta di «un tragico incidente in cui una giovane donna ha perso la vita». Ora la parola passerà al medico legale del Surrey, le analisi forensi sono ancora in corso, ma la polizia del Surrey ha ribadito che non saranno avviate azioni legali in seguito all'attacco. I cani sono affidati a canili privati e i proprietari vengono tenuti informati: gli animali sono ancora soggetti a ulteriori accertamenti forensi.

Il numero di ferite causate da morsi di cane è aumentato negli ultimi anni in Gran Bretagna. Tra il 1998 e il 2018, i ricoveri ospedalieri per lesioni legate ai cani sono raddoppiati in Inghilterra, con circa 8.000 persone ricoverate ogni anno.