Domenica 9 Giugno 2024, 12:37 - Ultimo aggiornamento: 12:41

PORDENONE - L’amore per la sua cagnolina, Chicca, era sconfinato. Così come quello che provava per i gatti che accudiva. Normale, si penserà. Gli animali diventano parte della famiglia. Ma se come in questo caso una cagnolina e dei gatti diventano nel tempo gli unici membri stretti della famiglia in quanto tale, allora il contesto cambia ancora. E questo amore è in grado di partorire storie particolari, sequenze del cuore che producono effetti anche dopo la fine dell’esistenza terrena del protagonista. Della protagonista, in questo caso. Una donna di Pordenone, infatti, ha lasciato tutti i suoi averi non ai parenti, non a un amico, ma a un’associazione che anche a Pordenone si occupa della tutela e della difesa degli animali. E non si tratta di una donazione simbolica, perché il lascito è di quelli importanti.

LA DECISIONE

La donna, pordenonese, è morta a marzo. La decisione di lasciare tutto alla Leidaa (l’associazione che con sorpresa ha ricevuto il dono) era però maturata ben prima. La protagonista della storia, infatti, aveva fatto tutto a norma di legge, in modo tale da produrre un testamento blindato, non impugnabile. Per questo si era rivolta a un notaio. Non aveva figli o un compagno. Non si era sposata. Non c’erano parenti prossimi. La più vicina, in linea di successione, era una cugina. Ma l’intenzione della donna era già chiara: lasciare tutto a quell’associazione così impegnata nell’aiutare gli animali. «Per questo - ha spiegato l’avvocato Alessandra Marchi - ha scelto di lasciare tutto il suo partimonio alla Leidaa». Già, proprio tutto il patrimonio. E non erano esattamente “noccioline”. Spesso, infatti, capita di assistere a donazioni di qualche migliaio di euro. Ed è ormai normale. Ma qui stiamo parlando d’altro. Il patrimonio in questione, infatti, ammonta a circa 300mila euro. Ma non è tutto. Alla Leidaa, infatti, è andata anche l’abitazione di proprietà della donna scomparsa nel marzo scorso.



IL FUTURO

Cosa se ne farà ora l’associazione di una donazione di una portata simile? «Il testamento - ha proseguito ancora Alessandra Marchi raccontando la storia pordenonese - conteneva anche un vincolo: la donna ha chiesto che venissero aiutati animali in Friuli Venezia Giulia». Quanto all’abitazione, invece, purtroppo non potrà essere utilizzata come una struttura per il ricovero degli animali, in quanto la proprietà si trova troppo vicina ad altre case e permangono i vincoli di natura urbanistica. È probabile quindi che l’immobile sarà venduto e che con i proventi si possano avviare altre iniziative per gli animali. Immediatamente utilizzabile, invece, il lascito economico.

LA SORPRESA

«A testimoniare la storia - ha concluso sempre l’avvocato Marchi - è venuta a Pordenone anche l’onorevole Michela Vittoria Brambilla e ha visitato anche la casa della signora. Non solo, dopo aver visto la cagnolina Chicca, che era rimasta senza la sua padrona, ha deciso di adottarla e l’ha portata con sé. Voglio infine dare un consiglio a chiunque voglia lasciare i suoi averi agli animali o a qualche associazione: rivolgetevi sempre a un notaio e nominate un esecutore del testamento».