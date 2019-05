Meggy e le sue corse in spiaggia: tante palline per ricordarla

Ultimo aggiornamento: 00:58

C’è qualcosa di eternamente indelebile nel ricordo di un animale che ha smesso di essere con noi. Chi ha condiviso un pezzo della propria vita con un cane o un gatto lo sa bene: i doni che, ogni giorno, si ricevevano, resteranno impressi nella nostra memoria per sempre. Ancheè stata speciale, per la sua famiglia, e oggi il suo ricordo è condiviso, pubblicamente, su una spiaggia di Fiumicino. Quando, infatti, se ne è andata, i suoi padroni hanno pensato a come poter condividere l’amore che aveva regalato loro. E così, visto che amava giocare sulla spiaggia di Fiumicino, hanno pensato di appendere ad un palo una memoria speciale. Non solo la foto, ma anche una sacca per raccogliere delle palline.«In memoria di Meggy. 2006 – 2018 – recita il cartello - Meggy ha giocato in queste spiagge per molti anni. Sentitevi liberi di prendere una pallina. Giocate con il vostro cane e godetevi il momento. Noi siamo tutto il loro mondo, non dimenticatelo mai. Se con il mio amore ti avessi potuto donare giorni di vita, saresti vissuta per sempre».Infine, un Post scriptum: «Fiumicino era la sua e la nostra casa, non inquiniamola. Rimettete a posto la pallina quando avete finito o portatela via con voi, va bene lo stesso».