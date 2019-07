La medusa gigante esiste, la biologa pubblica le immagini per raccogliere fondi per salvarla

Capita molto spesso di imbattersi, all’interno della rete o dei social, in immagini o filmati ritraenti animali. Per guadagnare maggiori visualizzazioni e condivisioni, queste immagini o questi video sono spesso modificati. A volte le dimensioni reali vengano aumentate o diminuite a dismisura, altre volte vengono modificati i tratti del corpo. Questa immagine, che ritrae una medusa gigante, ha destato i sospetti di alcuni utenti che hanno pensato si potesse trattare di un fake. Le immagini in questione sono invece autentiche e ritraggono una medusa (Rhizostoma pulmo) dalle dimensioni enormi (circa 1,5 metri).

Medusa gigante avvistata in mare: «Grande quanto un uomo»

Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! 😱 What a way to finish off this marine wildlife adventure! 💙 pic.twitter.com/NNwDelfWyV — Lizzie Daly (@LizzieRDaly) July 14, 2019

La foto è stata pubblicata da, biologa della fauna selvatica, intenta a filmare dei video per il progetto di raccolta fondi “”. E’ stata scattata dal suo partner subacqueo,, al largo delle coste della Cornovaglia, vivino alla città di Falmouth nel mese di luglio 2019.

Sono state postate anche diverse foto su Instagram.





You can watch the entire Wild Ocean Week online series RIGHT NOW!💙🌍 For now here's a summary of all the best bits. Thank you to everybody who helped me fundraise and who supported #WildOceanWeek✨@mcsuk @SwanseaUni 🎥@shark_mandan pic.twitter.com/A1FiNQvvPy — Lizzie Daly (@LizzieRDaly) July 20, 2019

E’ stato anche pubblicato, su Facebook , un video che mostra l’incontro con la medusa: “Abbiamo appena nuotato con una. Non ho mai visto una medusa così grande. Era delle dimensioni del mio corpo. E’ stata la cosa migliore che abbia mai fatto”.ha stimato che le dimensioni della medusa fossero di circa 1,5 metri (5 piedi).

