Mamma scimmia muore investita. La disperazione del cucciolo che le rimane accanto fa il giro del mondo

Le immagini sono drammatiche. Strazianti, documentano il pianto disperato di un piccolo che ha appena perso la mamma. Ennesima vittima della strada che sta falcidiando la sua specie. Sì perché la povera mamma rimasta uccisa, è una scimmia. Una femmina di Presbite dorato di Gee per essere esatti. Piccolo primate ormai in pericolo di estinzione che un tempo affollava le verdi foreste della regione indiana dell'Assam occidentale. Anche e soprattutto per questo, le lacrime del cucciolo che piange disperato e abbraccia la sua mamma nel vano tentativo di risvegliarla, hanno emozionato gli automobilisti accorsi sul luogo dell'incidente, una strada periferica della regione, così come i milioni di utenti del web che hanno visionato il filmato ripreso e diffuso da alcuni dei presenti. Come il forestale indiano Susanta Nanda che ha pubblicato le immagini che proponiamo.

"Una scena tristissima che mi ha spezzato il cuore e che ricorderò per sempre", ha commentato sulla propria pagina social. Dell'investitore, stando a quanto riportato dalla stampa locale, non si saprebbe ancora nulla. "Lo stiamo ancora cercando", hanno dichiarato i forestali coinvolti in una ricerca che si prospetta assai difficile. Le ridotte dimensioni dell'animale, infatti, difficilmente possono aver lasciato segni sulla carrozzeria del mezzo, furgone o camioncino che sia. Così, non rimane altro che mettere in salvo il piccolo. Con la speranza che possa presto dimenticare questa sciagura che gli ha portato via la sua mamma per sempre. Il Presbite dorato di Gee (Trachypithecus geei) conosciuto anche con il nome Golden langur, è un primate di medio piccole dimensioni. Ancora abbastanza diffuso nella regione indiana dell'Assam occidentale, una volta adulto può arrivare ad essere lungo 60 centimetri e raggiungere gli 8 chilogrammi di peso. Le mamme, sono note per la cura estrema per i loro piccoli.