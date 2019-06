Mamma delfino sorregge il suo cucciolo morto fuori dall'acqua: le strazianti immagini commuovono il web

Le immagini sono strazianti. Raccontano di una grande storia d'amore tra una mamma ed il suo piccolo. Lei, mamma delfino, nuota per ore tenendo il suo cucciolo in superficie. Lui, il suo cucciolo, morto per chissà quale ragione, è accompagnato in quello che sarà il suo ultimo, incosapevole viaggio. Il filmato, pubblicato sui social da See Through Canoe, sta facendo il giro del mondo e mostra i loro ultimi istanti insieme.

Mamma elefante trasporta il cucciolo morto nella foresta: le immagini strazianti del "corteo funebre"

Ripreso nelle acque di Indiana Shores, in Florida, non distante da Clearwater Beach, rivela, semmai ve ne fosse ancora bisogno, il legame profondo che si insatura tra mamma e figlio in molte specie animali. L'incedere di mamma delfino che cerca di spronare il cucciolo morto a nuotare, respirare, è commovente. Come quei tuffi e quei salti che vorrebbero svegliarlo da quello strano sonno che lo sta portando via.

E allora lo spinge, si immerge per tornare ancora su e nuotargli intorno ma non succede niente. Il suo cucciolo rimane lì, inerme. Non rimane altro che aspettare che, quella mamma, si rassegni per lasciarlo andare.



