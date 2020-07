Aggredita da un lupo mentre fa jogging in spiaggia: ferita una 47enne nel Salento

Tutto poteva pensare, fuorché di trovarsi di fronte un lupo. Sono stati, invece, attimi di terrore per una donna di 47 anni in vacanza in un villaggio turistico a Otranto, nel Salento. Uscita, intorno alle 6 del mattino, per fare jogging nella pineta a ridosso della spiaggia, la donna è stata aggredita dall'animale che l'ha morsa e graffiata più volte sulla parte bassa della schiena e alle gambe. Soccorsa dal 118 è stata quindi portata all'ospedale di Scorrano, dove le sono stati applicati diversi punti di sutura.

È stata proprio la 47enne, ancora scossa dall'accaduto, a raccontare di essere stata attaccata dal lupo. Non si tratta, però, di una novità, poichè è il secondo episodio che si registra nella zona dei Laghi Alimini, area Sic (Sito di interesse comunitario), in cui è frequente l'avvistamento della specie. Qualche settimana fa, un lupo, forse lo stesso data la propensione insolita a girare in ambienti comunque frequentati, aveva strappato il vestito a una bambina in vacanza a Serra Alimini.

