I lupi sono troppi, lo zoo svedese decide di abbatterli tutti

La notizia è stata diffusa da un comunicato stampa e, subito, ha cominciato a far discutere. Tutti i lupi del Kolmarden Zoo & Wildilfe Park, zoo svedese ad un'ora e mezza di strada da Stoccolma, ha deciso di abbattere i lupi. Tutti i lupi.

«Sono diventati vecchi e cominciano a presentare problemi di salute». Questa la semplice giustificazione di quello che si presenta come un evento senza precedenti, del responsabile degli animali del parco, Filip Johansson.

Così, nonostante le immediate proteste del mondo ambientalista e animalista che, anche in questo caso non si sono fatte attendere, il destino di quel branco di lupi che, ancora oggi compare sulle varie pubblicità legate allo zoo, embra, ormai, segnato.

Pensare di provare a curare gli animali o, addirittura prevedere un quale che sia trasferimento in altre strutture, sembra siano ipotesi poco praticabili, almeno per i vertici del safari park che hanno previsto di terminare il branco, entro la fine di autunno.



Così, eutanasia per tutti e non se ne parli più. Sì, perchè sembra proprio che questo, sarà l'ultimo branco di lupi della storia del parco. Il fatto che l'area espositiva dove, ancora oggi, sono detenuti in attesa dell'esecuzione, non sia stata ritenuta adeguata da recenti controlli o che, qualche anno fa, un incauto inserviente si fosse introdotto nell'area dei lupi e fosse stato ucciso dal branco, sono fatti che, certamente, non hanno nulla a che fare con la decisione.

E poi, quando un'attrazione è difettosa, si invecchia e prende il raffreddore, va sostituita. E allora, se oggi tocca ai lupi, rimane la curiosità di sapere cosa ne sarà, domani, dei leoni, delle tigri, degli orsi, dei gorilla (ai quali è dedicata addirittura un'isola) e delle altre 750 specie animali esotiche, o meno, che arrivano da ogni parte del mondo.

Una piscina riscaldata, dedicata agli ospiti, ed un incantevole delfinario, con spettacoli mozzafiato che vanno in scena ad orari prestabiliti, completano il Koldmaren Zoo &Wildlife Park.

