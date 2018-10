Belluno, il lupo di nuovo all’attacco e questa volta sotto le case del paese

Un cervo mangiato a metà, lasciato sul prato a pochi metri dalle case. A Mel i lupi si spingono fino in paese. “Ormai li abbiamo in cortile”, lamenta esasperato Fabio De Gasperi di Rive dando voce alla preoccupazione della piccola comunità di Villa di Villa e dintorni. Nulla da ridire sul pasto del predatore, che non ha colpito animali in recinto o cani, ma a preoccupare la popolazione ora è la mancanza di una distanza di sicurezza. I branchi sembrano non aver alcun timore dell’uomo tanto da spingersi vicini alle case per pasteggiare.



L’ultimo ritrovamento, testimonianza di un pasto consumato quasi sull’uscio di una casa di Rive, risale a ieri mattina. «Mi hanno avvisato della carcassa alle 7.30, sono andato sul posto a vedere attorno alle 8 – racconta De Gasperi, non stupito per i resti del capriolo sbranato dai lupi, fatto del tutto normale, ma per il luogo del ritrovamento -. Il capriolo è stato consumato a 25 metri da una casa e a 50 dalla strada. Praticamente in paese. In quella zona gira un branco, ne siamo ormai certi perché gli attacchi sono frequenti. Quello precedente risale a una settimana fa,

