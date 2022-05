I lupi non sono più una specie a rischio: In Italia sono oltre tremila (mille solo sulle Alpi)

Il lupo non è più una specie a rischio in Italia. Anzi, gli interventi di conservazione ne hanno fatto aumentare la popolazione che ora supera i 3.300 esemplari, 950 nelle regioni alpine e quasi 2.400 lungo il resto della penisola. La stima è dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) che ha compiuto un monitoraggio tra il 2020 e il 2021 su mandato del ministero della Transizione Ecologica. La notizia non è accolta con piacere dall'Unione dei Comuni e degli Enti montani italiani (Uncem), tantomeno dalla Coldiretti, che chiedono un piano nazionale a difesa degli agricoltori e degli allevamenti.

APPROFONDIMENTI ITALIA Foto

Peste suina è un rischio per l’uomo? Gli esperti: non si trasmette mai alle persone

Lupi, tema che divide

Ma quello dei lupi è un argomento che divide. Un piano nazionale era stato presentato nel 2019 dall'allora ministro dell'Ambiente Sergio Costa ma non è stato mai approvato dalla Conferenza Stato-Regioni per una spaccatura fra i territori, tra chi voleva la possibilità di abbattimento e chi difende la conservazione della specie. Se si calcola l'estensione delle aree dove è presente il lupo (41.600 chilometri quadrati sulle Alpi e 108.500 chilometri quadrati nelle regioni peninsulari), la specie occupa quasi la metà del territorio italiano, afferma il Wwf. Ovunque la popolazione di lupo è cresciuta, sulle Alpi di più, indica l'Ispra secondo cui il range può essere compreso tra 822 e 1.099 esemplari sulle Alpi e tra 2.020 e 2.645 nel resto. Il monitoraggio, spiega l'Istituto, «è stato documentato con 6.520 avvistamenti fotografici con fototrappola, 491 carcasse di ungulato predate, 1.310 tracce, 171 lupi morti, oltre che da 16.000 escrementi rinvenuti sul terreno.

Falcone e Borsellino, la moneta da 2 euro che omaggia i due giudici anti-#mafia a 30 anni dalla morte https://t.co/XqLsbJpwdF — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) May 17, 2022

Un cucciolo di lupo e il suo primo ululato: il video eccezionale

I timori del Wwf

Sono state condotte 1.500 analisi genetiche che hanno permesso di identificare la specie. In totale sono stati percorsi a piedi 85.000 chilometri per raccogliere i dati necessari all'indagine». Il Wwf rileva che «le minacce» per la conservazione della specie «restano attuali. Bracconaggio e mortalità accidentale continuano a ucciderne centinaia ogni anno, e l'ibridazione con il cane mette a repentaglio l'integrità genetica della specie». Il conflitto con gli allevatori, anche se inferiore ad esempio rispetto a quello causato dai cinghiali, «può localmente avere un impatto elevato su alcune aziende zootecniche», osserva il Wwf ricordando l'efficacia delle azioni di prevenzione dei danni. Federparchi chiede ora che gli interventi di «conservazione delle aree protette siano rivolti verso quelle centinaia di specie, importanti per la biodiversità, che in Italia sono concretamente a rischio, seguendo le indicazioni scientifiche delle Liste Rosse».