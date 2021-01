Le immagini parlano da sole. Documentano quello che è stato un vero e proprio inseguimento ad un branco di lupi che sarebbe potuto finire male. Siamo sul Passo Tre Croci, in direzione Auronzo di Cadore, nel Bellunese. Un uomo è a bordo della sua auto e sta percorrendo la strada innevata. E' notte e il bianco della neve abbondante caduta nelle ultime ore, fa risplendere l'asfalto. Improvvisamente, come documentato dalle immagini riprese dallo stesso conducente dell'auto e diffuse da Alto Adige Wild, sulla carreggiata si trova di fronte un branco di lupi che, spaventati dalle luci e dalla vettura in movimento, iniziano una corsa sfrenata alla ricerca di una via di fuga. Sì perchè l'uomo, che ha ripreso la scena, invece di rallentare l'auto, comincia un vero e proprio inseguimento.



"Siamo a 50 all'ora e questi sono lupi, non cani", commenta. Poi, mentre continua la sua folle corsa: "Adesso li scanno!". L'inseguimento dura più di tre minuti. Tre minuti che sembrano un'eternità e che probabilmente, come illustrato chiaramente dalle immagini, sembrano aver stremato gli animali rimasti alla mercè dell'auto. Inutile sottolineare che l'atteggiamento dell'uomo, rimasto al momento ignoto, è quanto di più sbagliato e pericoloso si possa fare in caso di incontri con la fauna selvatica. Che si tratti di un lupo o un orso, è buona norma aspettare che si allontanino così da evitare incidenti di qualsiasi natura. Così, le sciagurate immagini fanno il giro del web, è caccia all'ignoto autore del filmato che rischia pesanti sanzioni.

