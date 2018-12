Popolazione dei lupi in aumento in Italia, ma è allarme bracconaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il lupo torna a popolare il Paese. Dall'Appennino, fino alle Alpi, il canis lupus italicus continua a lasciare segni della sua presenza in buona parte di quello che, per secoli, è stato il suo territorio. La notizia, tornata ad essere diffusa in queste ore, è tra i temi principali di un convegno tecnico organizzato da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) in svolgimento a Roma e che vede il coinvolgimento dei principali esperti del lupo, dei Parchi, delle Regioni e Province autonome e delle associazioni.Pressoché scomparso dall'intero territorio nazionale a causa della caccia, il lupo, a partire dagli anni 70, dopo essere stato inserito nell'elenco delle specie protette, ha iniziato a riprodursi e, lentamente, è tornato ad occupare il suo posto naturale che, da sempre, lo vede al vertice della catena alimentare. Predatore per eccellenza di cinghiali e cervi, le nuove aree occupate dai lupi si sono fatte strada anche in zone, finora, poco esplorate come pianure e vallate, oggi fortemente antropizzate con conseguenti incontri tra uomo e lupo. Molti degli antichi territori di caccia, infatti, già da diversi decenni sono stati occupati da villaggi, paesi e vere e proprie cittadine. Nuove vie di comunicazione e le diverse attività umane, come allevamenti e pascoli che hanno cambiato la geografia di quei luoghi.Questo degli incontri sempre più frequenti, tra uomo e lupo, sono tra i temi più caldi che saranno affrontati nella due giorni del convegno. Le ultime notizie poi, che arrivano da diverse Regioni e Province autonome che vedono il predatore come una minaccia, sono tra le questioni sul tavolo del Piano Lupo che, già dalla scorsa legislatura, con l'allora Ministro Galletti, aveva tanto fatto discutere. Popolazione in aumento? I dati diffusi durante il convegno, sembrano dimostrarlo. Nonostante i ripetuti, spesso crudeli, atti di bracconaggio, infatti, se nel periodo che va da 2006 al 2012 la popolazione di lupi occupava il 18,04% del territorio nazionale, i dati preliminari dei sei anni successivi, indicano una percentuale del 23,02 (dati del III rapporto Direttiva Habitat, coordinato dall'ISPRA). Quasi un quarto del Paese, quindi, vedrebbe la presenza del lupo. Tanto che, da più parti, sembra essere auspicato il suo ritorno anche in Sicilia.Quanti sono i lupi? Il campionamento 2017-18 ha presentato dati preliminari al convegno finale del progetto Life Wolfalps riportando, per il territorio delle Alpi, 47 branchi, 6 coppie, un individuo solitario e un numero minimo di 293 esemplari. Per ciò che riguarda il resto del territorio nazionale, le stime vanno da un minimo di poco più di mille esemplari, fino a quasi duemila. Il fenomeno degli ibridi (animali frutto dell'accoppiamento tra cani randagi e lupi) è poi, un altro dei problemi che va a toccare da vicino, il settore dell'allevamento al pascolo con diversi casi registrati di attacco alle greggi ed al bestiame, operati proprio da ibridi scambiati per lupi. Da quì, le rappresaglie di taluni che, come riportato dalla cronaca, hanno preferito farsi "giustizia" da soli, uccidendo e seviziando lupi di passaggio."Il lupo non si tocca". Questa era stata la risposta del neo Ministro, Sergio Costa, alla domanda che gli avevo formulato a proposito delle insistenze di talune istituzioni locali e regionali pronte a riprendere la caccia.Una dichiarazione che lascia ben sperare per il futuro di un animale indispensabile alla Natura come il lupo.Schivo ed estremamente intelligente, prigioniero delle stesse leggende che lo accompagnano e che gli abbiamo cucito addosso.