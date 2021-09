Lucertola si nasconde in un reggiseno e viaggia dalle Barbados all'Inghilterra. «Quando l'ho vista ho cominciato a urlare»

Venerdì 10 Settembre 2021, 17:46

Un viaggio transatlantico dalle Barbados alla regione del South Yorkshire, in Gran Bretagna. Questo il viaggio fatto da una piccola lucertola nascosta nella lingerie di una signora in vacanza nel Paese centroamericano.

La piccola lucertola, rinominata 'Barbie', è stata notata dalla signora Lisa Russell mentre disfaceva la valigia dopo essere ritornata a casa dalle vacanze. «Quando si è mossa, ho iniziato a urlare. Non è quello che ti aspetti di trovare nel tuo reggiseno dopo un viaggio di 4.000 miglia», così ha signora Russell ha raccontato alla stampa locale.

Le condizioni della lucertola

Barbie è ora al sicuro, la signora infatti di ritorno, che vive nella cittadina di Thrybergh, in Gran Bretagna, è tornata a casa martedì scorso e, disfacedo i bagagli, ha notato quello che pensava fosse un granello sul reggiseno. Ma scuotendo la biancheria intima ha notatto che la piccola lucertola si muoveva, era viva, nonostante il viaggio di oltre 6mila chilometri.

«La piccola lucertola è stata fortunata. Il reggiseno era dentro la mia valigia. Insieme alle altre cose pulite che non ho utilizzato», ha proseguito la signora Russell. Illesa quindi tra i ricami in pizzo del reggiseno, nonostante la valigia fosse stata chiusa per 24 ore.

Lizard's 4,000-mile trip hidden in bra from Barbados to Rotherham 🦎https://t.co/10SjOFzXk2 — BBC News (UK) (@BBCNews) September 10, 2021

Un esperto veterinario è arrivato a casa della signora per occuparsi della piccola sopravvissuta, che comunque è apparsa fin da subito in buona salute. L'esperta Sandra Dransfield ha affermato che rilasciare la lucertola in Gran Bretagna sarebbe illegale in quanto si tratta di una specie non autoctona e che «non sopravvivrebbe nel nostro clima». Quindi il piccolo rettile è stato consegnato un amante specializzato di questa specie.