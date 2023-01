Londra, lo zoo accoglie il primo bradipo nato nel 2023

Venerdì 13 Gennaio 2023, 14:41

Lo zoo di Londra ha un nuovo ospite. Si tratta della piccola Nova, nata dalla coppia di bradipi Marilyn e Leander. La famiglia si trova nella "Rainforest Life", l'unica foresta pluviale di Londra dove la temperatura è costantemente controllata a 28 gradi per garantire a queste creature l'ambiente ideale. In realtà di "Nova" non conosciamo ancora il sesso, i veterinari potranno controllare il DNA solo tra un anno quando Nova non sarà più "aggrappata" a sua madre Marilyn.