Freddie, la foca "star" del Tamigi uccisa da un cane, Londra si mobilita per assicurare la propretaria alla giustizia

Una giovane foca che si era fatta amare dai londinesi lungo le rive del Tamigi, soprannominata Freddie Mercury per le sue doti istrioniche, è stata soppressa dopo essere stata attaccata da un cane. Il caso ha colpito molto l’opinione pubblica della capitale britannica, e ora molti cittadini stanno cercando la proprietaria del cane, che non avrebbe fatto nulla per fermare l’aggressione.

Freddie stava crogiolandosi al sole lungo il fiume, vicino a Barnes, nella regione occidentale di Londra, quando è stata attaccata dal cane. L’animale è stato soccorso da alcuni passanti, tra i quali un veterinario, che ha prestato le prime cure in attesa dell’arrivo del British Divers Marine Life Rescue (BDMLR). L’organizzazione benefica, unica nel suo genere in Gran Bretagna, ha fatto sapere in un comunicato che Freddie è stato portato al South Essex Wildlife Hospital, dove è stato sottoposto a una cura antidolorifica e a una serie di accertamenti diagnostici.

La foca ha riportato una pinna fratturata e un legamento rotto, e malgrado gli sforzi dei veterinari per salvarla, la prognosi era molto a rischio, le speranze di salvarla erano ridotte al lumicino. Per questo, è stato deciso di sopprimerla per «evitarle ulteriori sofferenze».

I love my dog. I love wildfire. The two are not mutually exclusive. Be a responsible dog owner.

After being savaged by a dog whose owner had no control over it, the much-loved London seal #Freddie is now being put down.

It’s not hard to respect nature.https://t.co/sWXU8iNeYO pic.twitter.com/QifL4UTIpc

