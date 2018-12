Milano: Bolognini stanzia 100 mila euro per cani guida ai non vedenti

Uno stanziamento di 100.000 per il 'Servizio cani guida dei Lions e Ausili per la mobilità dei non vedenti Onlus' di Limbiate, in provincia di Milano, organizzazione privata senza scopo di lucro che vanta esperienza diretta, continua e specifica maturata sul territorio regionale nell'addestramento e fornitura di cani guida per non vedenti.



IL BILANCIO

«Prosegue in questo modo - ha detto l'assessore regionale alle Politiche Sociali, abitative e Disabilità di Regione Lombardia Stefano Bolognini - l'attenzione concreta della Regione Lombardia, che ha voluto inserire lo stanziamento di una somma importante nell'assestamento di bilancio 2018/2020 dello scorso agosto». «Siamo quindi in linea - ha aggiunto - con la volontà di essere vicini alle persone non vedenti, mettendo loro a disposizione tramite questa realtà territoriale di volontariato, cani guida appositamente addestrati a supporto di una quotidianità non scontata».

