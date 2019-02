Lombardia, via libera ad arco e frecce per cacciare i cinghiali

A caccia dicon arco e frecce. Per far fronte all’emergenza degli ungulati, la Regione Lombardia valuterà anche «l’utilizzo dell’arco, come strumento ecologico per attuare la selezione», tra i «metodi per il controllo delle popolazioni». Lo stabilisce un punto della mozione - primo firmatario il consigliere della Lega Paolo Ghiroldi - approvata dal consiglio lombardo, alla quale si aggiunge un secondo testo in cui si chiede anche di impegnare il presidente e la giunta a intraprendere interventi utili a contenere l’emergenza dovuta all’eccessiva proliferazione di questa particolare specie animale.INCIDENTI STRADALII due documenti, presentati dal centrodestra, fanno seguito all’aumento, negli ultimi ventiquattro mesi, di incidenti provocati dai cinghiali, con danni alle colture e rischi per gli escursionisti. Senza contare gli incidenti stradali, l’ultimo dei quali avvenuto lo scorso 3 gennaio sulla A1 tra Lodi e Casalpusterlengo, nel quale un giovane di 28 anni ha perso la vita e dieci persone sono rimaste ferite. Le mozioni, in particolare, impegnano il presidente e la giunta della Lombardia ad attivarsi per «la rapida modifica della legge 157/1992, finalizzata a riconoscere la figura dell’operatore volontario». Il provvedimento è stato votato per parti separate su richiesta del Partito democratico, che ha espresso voto contrario proprio sul punto riguardante l’uso di arco e frecce.INDENNIZZI AGLI AGRICOLTORIIl testo, tra l’altro, impegna la giunta di Attilio Fontana a predisporre misure affinché si possano abbattere cinghiali anche «al fuori degli orari e dei giorni previsti dalla normativa nazionale per la caccia»; ad attivarsi con i parlamentari del territorio per modificare la legge vigente, per far riconoscere la figura dell’«operatore volontario», cioè di un cacciatore appositamente formato per l’attività di contenimento con la supervisione delle polizie provinciali; a proseguire gli scambi con i ministeri competenti per far sì che «l’emergenza cinghiali abbia la necessaria attenzione e la disponibilità di tutti gli strumenti previsti dalla legge, compreso lo stato di calamità, per fronteggiare l’escalation di danni a uomini e colture». Nella mozione si esorta anche a «considerare l’ipotesi di eliminare la specie in particolari aree di pregio e vulnerabili del territorio», mentre un capitolo è rivolto agli agricoltori danneggiati. Il testo impegna il presidente e la giunta regionale a «porre in essere le azioni più opportune per abbandonare il regime di indennizzo «de minimis» in favore di «un indennizzo del 100% per i danni a colture, recinzioni e pertinenze dei fondi».