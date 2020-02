Licaoni fuggono dal recinto del parco safari: è strage di daini e pecore

Quando sono entrati come ogni mattina al West Midland Safari Park di Bewdley, nel Worcestershire, in Gran Bretagna, i dipendenti si sono trovati di fronte a una scena agghiacciante: i licaoni erano scappati dal loro recinto e avevano sbranato altri animali. In totale sono sedici gli esemplari uccisi nel parco safari: sei daini persiani e dieci pecore Barbary sono stati divorati dai dodici licaoni che sono riusciti a fuggire dopo che la porta del loro recinto era stata danneggiata dalla tempesta Ciara che si è abbattuta sul Paese.

«Non è mai a rischio la sicurezza dei visitatori del parco e non c'è stata alcuna possibilità che gli animali riuscissero a fuggire dalla recinzione perimetrale del parco - si è affrettata a sottolineare una portavoce del parco safari - I licaoni, nel frattempo, sono stati nuovamente rinchiusi nella loro area: erano riusciti a entrare in un vicino recinto attraverso una porta che doveva rimanere chiusa e che è stata danneggiata dalla tempesta che si era abbattuta nella mattina. Il personale del paco, che è molto attaccato ai nostri animali, è estremamente rattristato dall'incidente».



Secondo il World Wildlife Fund (WWF), i licaoni sono la «specie di mammiferi più minacciata al mondo»: in natura ci sono solo 1.400 esemplari che vivono in Africa meridionale e nella zona sud dell'Africa orientale. Questi predatori, che vivono in branco, cacciano animali come le gazzelle e possono raggiungere velocità superiori a 70 chilometri orari.



