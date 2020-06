Leopardo ucciso a bastonate e esposto come trofeo: il video fa un giro del mondo

Lo hanno ucciso a bastonate ed esposto come fosse un trofeo. Poi, in mezzo alla gente urlante del villaggio, come drammaticamente illustrato dalle immagini diffuse da India.com è partita una specie di macabra processione che si è conclusa in mezzo alla pubblica piazza con l'asportazione di denti e artigli del malcapitato leopardo colpevole di essersi avvicinato troppo all'abitato.

L'episodio è accaduto in India a Guwahati, località rurale nello stato dell'Assam. La presenza del leopardo, un maschio di circa 8 anni, stando a quanto riportato dalle cronache locali, era stata denunciata alle autorità da alcuni abitanti. Denuncia che però non aveva portato ad alcun intervento di allontanamento dell'animale che, in ogni caso, non aveva arrecato alcun danno. Da qui la decisione di alcuni abitanti di farsi giustizia da soli.

La triste vicenda dell'uccisione del leopardo segue di pochi giorni quella che, anch'essa accaduta in India, aveva significato la morte di una elefantessa incinta a seguito della ingestione di un ananas infarcito di petardi da alcuni contadini e che aveva commosso il mondo. Dopo l'esposizione alla folla e le sevizie, la carcassa del leopardo è stata appesa ad un palo. Il clamore suscitato dalle immagini, ha portato all'arresto di cinque adulti ed un minore. Dovranno rispondere dell'uccisone del predatore.

