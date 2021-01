Apre la porta di casa e ci trova sei leoni: sorpresa nella villetta nelle vicinanze del Kruger Park Video

Le intrusioni di animali selvatici non sono rare nei guardini delle abitazioni nelle vicinanze del Kruger Park e delle riserve private che lo affiancano, ma trovarsi a tu per tu con un branco di leoni nella veranda è un'altra cosa. Sì perchè, trovarsi di fronte sei leoni che riposano beatamente a ridosso delle porte a vetri che affacciano sul giardino, non è qualcosa che capita tutti i giorni, nemmeno da quelle parti. Così, dopo la sorpresa iniziale, David de Beer, sudafricano di Hoedspruit, località rurale della provincia di Limpopo, ha ripreso la scena.



<div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/david.d.beer.35/posts/10159353035070016" data-width="500" data-show-text="true"><blockquote cite="https://www.facebook.com/david.d.beer.35/posts/10159353035070016" class="fb-xfbml-parse-ignore"><p>So we arrive at my Father's house (that's for sale) on Leadwood Estate today only to find someone has already moved in....</p>Pubblicato da <a href="https://www.facebook.com/david.d.beer.35">David De Beer</a> su <a href="https://www.facebook.com/david.d.beer.35/posts/10159353035070016">Lunedì 11 gennaio 2021</a></blockquote></div>



E il filmato è spettacolare. I leoni, infatti, per nulla intimoriti, non sembrano aver nessuna intenzione di andarsene, anzi. Mezzo assonnati, sembrano guardare il nuovo arrivato con l'aria di chi si chiede "e questo, da dove spunta?". "Ero appena arrivato a casa di mio padre, ha spiegato successivamente sui social, per vedere se qualcuno fosse entrato a far danni e quei sei leoni erano lì.". Quella villetta, infatti, è in vendita e disabitata da qualche giorno e quel branco doveva aver saltato il recinto per impossessarsi del giardino. Mentre il de Beer era preoccupato che fosse stata visitata da qualche malintenzionato. Fortunatamente per tutti, nessun ladro aveva approfittato dell'occasione. D'altro canto, con ben sei leoni intorno a casa, la voglia di entrare sarebbe passata a chiunque.

