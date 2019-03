A Ladispoli il carnevale per bimbi e cani

Attività ricreative e didattiche all’aria aperta per tutta la famiglia, cani compresi. E’ questa la ricetta del Sabato Grasso di Ladispoli, fissato per il 2 marzo (10.30-18.00) presso le aree verdi di via Glasgow e via Cardiff. Il polo ricreativo “Space in Action- Giochiamo con gusto”, organizzato in due aree distinte, una per i bambini e una per i cani, ha concepito un format universale, pronto ad adattarsi a qualunque esigenza familiare: burattini e maghi e per i più timidi; gonfiabili, calcio balilla e toro meccanico per i più sportivi; urban cooking, floreale design e trucca-bimbi per gli spiriti creativi.



Anche “Fido” avrà il suo spazio, con l’agility dog, il dog casting con servizio fotografico e i corsi di addestramento e conduzione. E se, apparentemente, “Muso da star”, con la selezione dei pet più fotogenici, potrà sembrare l’attrazione della giornata, il momento clou si identificherà con la sfilata in maschera abbinata cane-padrone. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ladispoli e dalla Regione Lazio, porta la firma di Academy of Study, associazione culturale senza scopo di lucro, che, in collaborazione con MA Comunications Events, ha voluto richiamare l’importanza del gioco all’aria aperta e delle attività ludiche, come preziosa risorsa per sviluppare la socializzazione a 360 gradi, per i piccoli umani e per i loro amici a 4 zampe. In poche parole, un “Family Day” che punta sulla creatività e sulla condivisione fuori dalle mura di casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA