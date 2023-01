La triste storia della maialina vietnamita data in adozione: macellata e cucinata

Questa storia ha dell'incredibile. Sì perché non vi fossero le testimonianze di chi ha denunciato il tutto alle autorità, sembra uscita dalla penna di uno sceneggiatore di filmetti dell'orrore di serie B. Protagonisti della drammatica vicenda, Roma, una tenera maialina vietnamita e due famiglie argentine di Buenos Aires. Tutto inizia quando, una delle due famiglie, dopo aver accudito con amore e per quasi tre anni la propria maialina vietnamita domestica, impossibilitata a tenerla, decide di trovarle una nuova casa. La maialina si chiama Roma e, dolcissima, ha due occhi grandi che fanno tenerezza. Così, a malincuore, la famiglia proprietaria si mette alla ricerca di qualcuno che possa amarla e coccolarla come è stato sinora. Le proposte fioccano. Alla fine, dopo averle vagliate, la scelta è fatta. Un uomo, infatti, presentatosi come un papà, dice di voler fare una sorpresa ai suoi figli.

A quel punto, Roma cambia casa. Tutto sembra filare liscio come l'olio. Come anche documentato dalle immagini diffuse sui social dallo stesso Facundo Medina, il nuovo proprietario della maialina, e dal quotidiano locale Cooperativa.cl la vicenda della piccola sembra chiusa. Gli ex proprietari, infatti, sembrano essere stati tranquillizzati da immagini e filmati ricevuti dall'uomo dove si vede la maialina in compagnia dei bambini. Poi, improvvisamente, accade qualcosa. In una chat dedicata ai maialini vietnamiti, si parla di qualcuno che, dopo aver adottato un esemplare, se lo è tranquillamente cucinato. È il caos. I vecchi proprietari, rattristati e preoccupatissimi, si chiedono: "Non parleranno mica di Roma?". Così cercano di mettersi in contatto con il Medina che però, stando a quanto dichiarato dal Clarin, avrebbe risposto soltanto con un semplice e quantomai drammatico messaggio: "La maialina è morta". A quel punto la paura e le preoccupazioni diventano macabra certezza. "È un assassino", hanno poi urlato sui social prima di denunciare il fatto alle competenti autorità.