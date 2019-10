Il koala cerca la mamma e si aggrappa a un cagnolino: il video che commuove il web

Era sicuramente un po' confuso e, in quel momento, stava cercando la mamma. Ma si è sbagliato e l'ha presa per un cane. E lui, un piccolo di koala, si è aggrappato al dorso di Tony per cercare di essere trasportato. Sul web il video che vede protagonista il cucciolo, rilanciato dalla emittente australiana 7News, è diventato virale.

Il fatto è accaduto ad Adelaide Hills, in Australia, davanti agli occhi di Henry, il padrone del cane che ne ha approfittato per ritrarre un video con i due animali. Tony ha cercato in tutti i modi di toglierselo di dosso, dimenandosi da una parte all'altra, ma il piccolo koala non ha sentito ragioni. D'altronde, seppur confuso, la mamma è sempre la mamma. Anche per un cucciolo di koala.

© RIPRODUZIONE RISERVATA