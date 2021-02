Prima ha attraversato la strada, provocando un tamponamento, poi si è infilato dentro un'auto e infine è finito al volante. Questa, l'incredibile vicenda capitata ad una automobilista australiana che sta facendo il giro del mondo. Ma cominciamo dall'inizio. Siamo sulla South Eastern Freeway, l'autostrada a sei corsie che corre poco distante da Adelaide. È mattina e una signora, Nadia Tugwell, a bordo della sua auto, rimane coinvolta in un tamponamento. L'incidente, fortunatamente di lievi conseguenze, è stato provocato da un koala che ha attraversato l'autostrada. A quel punto, fermata l'auto, mentre fa la conta dei danni, non si accorge che il koala, rimasto fortunatamente illeso, grazie al portabagagli aperto, si è infilato nella sua auto.

La sorpresa

Così, una volta tornata nell'auto, la Tugwell si trova lo strano passeggero a bordo. A quel punto, stupita, chiama i soccorsi. L'Adelaide Koala Rescue, il centro che si occupa della cura di koala feriti, è a due passi e le dà appuntamento alla successiva stazione di servizio. Ed è proprio in quella stazione che, la Tugwell, ferma ad aspettare i volontari, si sente picchiettare la spalla. È il koala che, per nulla intimorito, scavalca il sedile e prende il posto della signora che, divertita, scatta le immagini che pubblichiamo. Immagini che riprese da media australiani come SAFM Adelaide, rimbalzano sui social raccontando una storia che, fortunatamente, è finita bene. Il koala, infatti, dopo le visite di rito, sarà riportato nel suo ambiente. Possibilmente, ben lontano dalla strada.

Australia, il koala si "impossessa" dell'auto del suo soccorritore

