King Kong è davvero esistito: il suo antenato alto più di 3 mt, perché è scomparso

Lunedì 12 Febbraio 2024, 11:10

E se la leggendaria creatura cinematografica King Kong avesse una base reale? Oltre alle esagerate dimensioni di questa scimmia iconica, essa trova ispirazione nel gigantopiteco, un enorme primate che vagava per l’India, la Cina, la Thailandia e il Vietnam fino a circa 100.000 anni fa, prima di svanire misteriosamente dalla faccia della Terra. La recente ricerca condotta presso il Senckenberg Center for Human Evolution and Palaeoenvironment di Tübingen e il Senckenberg Research Institute di Francoforte ha gettato nuova luce sulle abitudini alimentari di questa specie scomparsa da tempo. Uno studio pubblicato su “Quaternary International” ha esaminato gli isotopi del carbonio nello smalto dei denti fossili rinvenuti in Cina e Thailandia, offrendo interessanti prospettive sulla sua dieta. Foto: Shutterstock - Musica: Korben



